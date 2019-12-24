شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة، بشأن الانتهاء من قاعدة البيانات على مستوى الجمهورية، ومكينة الخدمات، وفقا لتوجهات الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وأوضح العقاد، أن قاعدة البيانات الشاملة سيكون لها العديد من المميزات التى تنعكس بشكل واضح وصريح على المواطنين وعلى المجتمع بشكل عام، ولعل أبرزها ملف الدعم، حيث سيكون لها دور فى وصول الدعم لمستحقيه، من خلال تحديد دقيق لكافة الفئات والشرائح المستحقة للدعم، والفئات المستثناة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ميكنة الخدمات اتجاه عام للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا اتضح جليا فى العديد من المؤتمرات ومنتديات الشباب الأخيرة التى تطرقت لهذا الموضوع بشكل صريح ومباشر، خاصة فى الوقت الذى يشهد العالم فيه ثورة تكنولوجية، مما يستوجب على الجهة التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وأكد العقاد، أن قاعدة البيانات سيكون لها دور أيضا فى ملف التعليم، والضرائب، وحصر دقيق وشامل لعدد السكان، بالإضافة لمنظومة الدعم، التى تعد من أبرز الموضوعات المتعلقة بقاعدة البيانات الشاملة.
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