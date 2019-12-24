"انتحار طالبين بالجيزة والمطرية وإحالة متهمة بقتل عشيقها للجنايات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

قطعت رأس عشيقها.. إحالة ربة منزل وزوجها وشقيقها للجنايات

أنهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، التحقيقات في اتهام ربة منزل وزوجها وشقيقها بقتل عشيقها، وفصل رأسه عن جسده، وذلك بعد 8 أشهر كاملة من التحقيقات، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

الوطنية للانتخابات تحدد شروط متابعة منظمات المجتمع المدنى لانتخابات دائرتي الجيزة وملوي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 43 لسنة 2019، بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات التكميلية، بالدائرة الأولى الجيزة والدائرة السابعة ملوي بالمنيا، ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تسرى أحكام القرارات 8 ،27، 28، 30، 31، 32، 35، 37، 44 لسنة 2018، و22 لسنة 2019 على من يرغب من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات التكميلية في الدائرتين.

أسرة شاب انتحر من الطابق السادس بمنزله في المطرية: مرّ بأزمة عاطفية

استمعت نيابة المطرية، لأقوال أسرة شاب انتحر قفزًا من الطابق السادس بمنزله في منطقة المطرية.

وقالت أسرة المتوفى، إن نجلهم "ع. م" 19 سنة، مرّ بمشكلات عاطفية في الفترة الأخيرة مع فتاة ارتبط بها ثم انتهت علاقتهما، وأنه اتصل بها يودعها ثم ألقى بنفسه من السادس.

الفتوى والتشريع: عدم أحقية هشام جنينة في مكافأة نهاية الخدمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا في إعانة نهاية الخدمة، وكذا المكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

"صاحبه مات قدامه".. سر انتحار طالب جامعي شنقا في الجيزة

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على مدار شهر كامل حاول الفتى تجاوز تلك المحنة، مشهد عصيب ودَّ أن تُمحى تفاصيله من ذاكرته، إلا أن كواليس الحادث الأليم ظلت محفورة في عقله وتحول الأمر إلى كابوس مفزع بات أسيره حتى قرر إخراج المشهد الأخير من حياته بشكل مأساوي.

"حبيبته اتخطبت".. انتحار طالب من الطابق السادس في المطرية

أقدم شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، على الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق السادس بالعقار محل سكنه، بمنطقة المطرية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من فتاة، مفاده انتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "عياد. م"، 19 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم.

تأجيل محاكمة 34 مُتهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" لـ 27 يناير

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين"، لجلسة 27 يناير لتعذر حضور المتهمين.

ربة منزل تقتل طفلها السفاح وتدعي وفاته في مدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على ربة منزل، لاتهامها بقتل طفلها من السفاح، وادعائها وفاته في مدينة نصر.

"قطعوه بالساطور".. النيابة تحقق مع 4 متهمين بقتل "كلب المطرية"

بدأت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع 4 متهمين في واقعة قتل "كلب المطرية".

سقوط طالب بحوزته مقبرة آثار متحركة في مصر القديمة

نجحت رجال مباحث القاهرة، في القبض على طالب بمصر القديمة، وبحوزته قطع يشتبه في آثريتها.