السيسي: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي من ذوي القدرات الخاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبًا من مشاركة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عقدت اليوم بمركز المنارة. وقال الرئيس: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية قادرون باختلاف، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".

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