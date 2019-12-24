الجزائر / أحمد قايد صالح توفي إثر سكتةٍ قلبيّة وإعلان الحداد الوطني 3 أيّام

توفي رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح اليوم، الاثنين 23 ديسمبر 2019، عن 79 عاما، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن أركان الجيش الجزائري توفي إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئاسة الأركان بالنيابة.

وولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، وإلتحق وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.

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وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994.

وفي عام 2006، حصل صالح على ترقية لرتبة فريق، وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري، ثم عينه بوتفليقة في سبتمبر 2013، بمنصب نائب وزير الدفاع، خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عن حداد وطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية .