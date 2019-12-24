كسوف الشمس ظاهرة نادرة يشهدها سكان الخليج

أشعلت ظاهرة كسوف الشمس، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيوتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في منطقة الخليج.

ويشهد سكان منطقة الخليج، صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة تسمى "الكسوف الحلقي للشمس"، وتتمثل حين يقع القمر أمام الشمس.

ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، ما يحجب الشمس ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، وفق ما أعلن مركز الفلك الدولي ومقره أبو ظبي.

الفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر

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ومن المتوقع أن يتمكن سكان السعودية وقطر والإمارات وعمان من رؤية الكسوف بوضوح، إضافة إلى مناطق في جنوب الهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وبعض المناطق الشرقية من جزيرة غوام.

ونوه المركز بأن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره نحو 155 كيلومتر.

وأشار مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة، إلى أن بعض دول

الخليج ستشاهد هذا الحدث ككسوف حلقي، إلا أن بقية مناطق الخليج ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي.

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وأوضح العودة أن المركز سينقل بث حي ومباشر لوقائع الكسوف الحلقي، على قناة المركز الخاصة على يوتيوب.

وأشار العودة إلى أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة، لم تشهدها الإمارات منذ عام 1847، أي قبل 172 عاماً، قائلًا: "تبلغ مدة الكسوف الحلقي عند مركز الشريط دقيقتين و54 ثانية، وستكون نسبة الكسوف في أبوظبي 91% وفي العين 90% وفي دبي 87% وفي رأس الخيمة 84%".