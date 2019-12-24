مقتل 80 إرهابيا أثناء هجومهم على الجيش في بوركينا فاسو

قتل ثمانيون إرهابيا بعد تصدوا جنود من جيش بوركينا فاسو لهجوم شنه المتطرفون عليهم.

وأورد البيان لهيئة أركان الجيش، اليوم الثلاثاء، أن "80 إرهابيا" قتلوا خلال الهجوم الذي استمر "ساعات عدة".

وأضاف البيان أن الجيش "صادر نحو مئة دراجة نارية وأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر".

ووقع الهجوم، الذي استهدف مجموعة من الجيش، وقع في "اربيندا" شمال بوركينا فاسو.

وأضح الجيش أن الهجوم الإرهابي أسفر أيضا عن مقتل سبعة جنود والعديد من المدنيين.

وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقية، هجمات لجماعات إرهابية تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وأنشأت دول مجموعة الساحل وهي: موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، قوة عسكرية لمحاربة المجموعات المتطرفة.

ويشهد شمال مالي حركات إرهابية تمددت أعمال العنف التي تقوم بها إلى النيجر المجاور وبوركينا فاسو.

كما توجد حركة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا. وقد امتد نشاطها الإرهابي إلى الكاميرون وتشاد المجاورين.

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