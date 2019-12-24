السعودية: مقر القيادة العسكرية الخليجية بالرياض خطوة لـ «التكامل»

الرياض (وكالات)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، في قصر اليمامة، العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وجدد الملك سلمان، التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما أكده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان الميزانية العامة، من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم، في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي، من تقدم وفقاً لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية، في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أن توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، يعتبر خطوة «لنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل»، وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية، التي عقدها مجلس الوزراء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن «مجلس الوزراء، بارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، رغبة للوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار»، وأكد المجلس أن «هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي، وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة، التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها، في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل».

وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها، وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها.

وقال وزير الإعلام السعودي: إن المجلس الأعلى شدد على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، بوصفها بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي، منذ تأسيسها عام 1969، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية.