هجمات إرهابية تستهدف مواقع أمنية في تعز

عبدالسلام (عدن)

شن مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة هجوماً إرهابياً على حاجز أمني بجوار مقر الأمن العام في محافظة تعز، وسط اليمن، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجنود المتمركزين بالحاجز. وأفاد مسؤول أمني في تعز لـ«الاتحاد» أن مسلحين ملثمين شنوا هجوماً مباغتاً على قوات الأمن الخاصة المتمركزة بجوار إدارة الأمن العام وحديقة جاردن سيتي وكلية الآداب وسط مدينة تعز، موضحاً أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين وأسفرت عن إصابة عدد من الجنود دون معرفة خسائر العناصر الإرهابية التي فرت باتجاه أحياء سكنية قريبة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن استهداف الحاجز الأمني تزامن مع هجوم آخر على السجن المركزي المعروف بسجن الشبكة في المدينة، موضحاً أن الهجوم على السجن جاء بهدف تهريب عدد من العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة تم ضبطها مؤخراً ضمن حملات أمنية وعسكرية في تعز.

من جهة أخرى عثرت قوات الأمن في مدينة عدن على نحو 32 قذيفة تم إخفاؤها في منطقة نائية بمديرية البريقة غرب المدينة.

وأفاد مصدر أمني أن القوات الأمنية حصلت على معلومات بتواجد كميات من القذائف المتفجرة تم إخفائها تحت الأرض في مساحة رملية قرب منطقة عمران، لافتاً إلى أن تلك القذائف والمتفجرات تعود لعناصر إرهابية جرى إخفاؤها من أجل استغلالها لاحقاً لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المدينة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن فرقاً هندسية وخبراء متفجرات قاموا بانتزاع تلك العبوات المتفجرة ونقلها إلى أحد المواقع الأمنية تمهيداً لتدميرها بإشراف من قوات التحالف العربي في عدن.