رئيس بوليفيا المعزول موراليس يتعهد بالعودة من المنفى خلال عام

أعلن الرئيس البوليفي المعزول إيفو موراليس، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم العودة من منفاه إلى بلاده بحلول عيد الميلاد المقبل.

وحصل موراليس على المنفى في الأرجنتين المجاورة عقب انتخابات متنازع عليها.

وفي مقابلة أجريت معه وكالة "رويترز" للأنباء في بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين التي منحته حق اللجوء بعد محاولة أثارت جدلا كبيرا للفوز بفترة رئاسية رابعة في أكتوبر، قال موراليس إنه يساعد حزبه على الاستعداد لخوض انتخابات خاصة مقبلة.

وسيجتمع أعضاء ائتلاف "الحركة من أجل الاشتراكية"، الذي ينتمي إليه موراليس، في بوينس أيرس يوم الأحد لبدء اختيار مرشحي الائتلاف. وعندما سئل موراليس عن خططه وما إذا كان سيعود لبوليفيا بحلول ذلك الوقت في العام المقبل، قال "سأعود وليس هناك شك في ذلك".

وأضاف "لأسباب تتعلق بالأمن، لا يمكنني الدخول في تفاصيل خطتنا للعودة لبوليفيا. ولكن يتعين على المرء العودة لبلاده".

وقال إنه واثق من استعادة ائتلافه الرئاسة. وألغي فوز موراليس في انتخابات أكتوبر الماضي بسبب مخالفات اكتشفها مراقبون دوليون. وتسببت هذه الفضيحة في أعمال شغب دامية وأجبرت موراليس على الاستقالة ومغادرة بوليفيا في منتصف نوفمبر.

وينفي موراليس ارتكاب أي مخالفات وقال إن الشيء الوحيد الذي يشعر بندم عليه هو عدم توفر معلومات مخابرات مبكرة بشأن ما يصفه بالانقلاب الذي أطاح به. وقال "فوجئنا بسبب عدم وجود معلومات".

وأضاف" أشعر بأسف شديد لعدم قيام مخابرات الشرطة أو القوات المسلحة البوليفية بتحذيرنا من قرب وقوع انقلاب".