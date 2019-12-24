أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن النواب وافقوا على قانون انتخاباتي جديد.

كان هذا القانون يشكل مطلبا أساسيا للمحتجين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهرين في مدن عراقية عدة.

وقال الحلبوسي، بعد التصويت على القانون، "باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحين وباسم النازحين، تمت الموافقة".

ويتيح قانون الانتخابات الجديد، الذي أقره البرلمان، للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو في البرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات النواب التي تمثل محافظات بأكملها.

لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل تكليف رئيس للحكومة.

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

وانطلقت الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والكهرباء ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الشهر الماضي. وانتهت المهلة الدستورية لاختيار بديل له يوم الخميس من دون تكليف أي أحد بتشكيل الحكومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمان العراق يوافق على قانون انتخابي جديد يطالب به المحتجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.