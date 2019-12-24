ترامب: سنوقع مع الصين اتفاقاً تجارياً في نهاية المطاف

قال الرئيس الأميركي دونال ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ونظيره الصيني شي جين بينج سيحضران مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الذي تم التوصل إليه هذا الشهر.

وأبلغ ترامب الصحفيين "سنقيم حفل توقيع.. نعم".

وأضاف "سنلتقي معاً في نهاية المطاف وسيكون لدينا توقيع أسرع لأننا نريد إنجازه. الاتفاق تم الانتهاء منه وتجري فقط ترجمته في الوقت الحالي".

كانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا، خلال الأيام الماضية، التوصل إلى اتفاق أول يمهد الطريق لإنهاء الحرب التجارية التي تخوضها الدولتان اللتان تملكان أكبر اقتصادين في العالم.

وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على منتجاتهما على مدى عام ونصف العام ضمن حربهما التجارية التي أثرت على نمو الاقتصاد العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.