كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان التركي يدرس مشروع قانون لنشر قوات في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء الحاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، لافتاً إلى أن البرلمان يعمل على ذلك.
وأضاف المتحدث أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج.
وكان البرلمان التركي، أقر اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية، التي وقعها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.
ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعاً، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكاً للقانون الدولي.
وطالبت تركيا، اليوم الثلاثاء، من مليشيات سورية مسلحة موالیة لھا رفع قوائم أسماء 200 مسلح، لنقلھم إلى لیبیا، حسب ما أفادت به قناة الميادين اللبنانية.
وحسب القناة تتألف الدفعة الأولى من 60 مسلحاً من كل مليشيا، وسیتم نقلھا غدا الأربعاء عند الواحدة فجراً من مطار إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا، للقتال في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
في السیاق نفسه، قال رئیس حكومة الوفاق فايز السراج إن طرابلس مھتمة حالیاً بإحضار دبابات وطائرات مسیرة تركیة.
والخميس الماضي، أرسل السراج رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق.
وتأتي الخطوة التركیة في الوقت الذي تنهار فيه حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها في العاصمة الليبية طرابلس، أمام ضربات الجيش الليبي المتتالية.
وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر بأنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.