كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان التركي يدرس مشروع قانون لنشر قوات في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء الحاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، لافتاً إلى أن البرلمان يعمل على ذلك.

وأضاف المتحدث أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج.

وكان البرلمان التركي، أقر اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية، التي وقعها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.

ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعاً، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكاً للقانون الدولي.

وطالبت تركيا، اليوم الثلاثاء، من مليشيات سورية مسلحة موالیة لھا رفع قوائم أسماء 200 مسلح، لنقلھم إلى لیبیا، حسب ما أفادت به قناة الميادين اللبنانية.

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