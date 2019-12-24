العراق: مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبي بانفجارين في نينوى

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة 7 من عناصر الحشد الشعبي بانفجارين في محافظة نينوي، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن قتل 3 من عناصر الحشد الشعبي، اليوم، في هجوم شنته عناصر "داعش" الإرهابي جنوب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال النقيب علي عماد من الحشد الشعبي إن عناصر داعش هاجموا اليوم، نقطة رصد للحشد الشعبي، في ناحية القيارة، 60 كم جنوب الموصل، وتمكنوا من قتل 3 من عناصر الحشد، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، بدأت صباح أمس الإثنين، عمليات أمنية لتطهير مناطق جنوب الموصل، تمكنت خلالها من العثور على 8 أنفاق، و10 مضافات ومعمل للتفخيخ، فضلًا عن أسلحة ومواد لوجستية.