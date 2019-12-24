كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. القبض علي أفراد عائلة رجل قتل خلال الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للانباء، نقلا عن مصدر مطلع، ان السلطات الايرانية اعتقلت اقارب شاب قتل بالرصاص خلال مظاهرات الشهر الماضي.

ولم يحدد تقرير مهر أيًا من أفراد عائلة بويا بختياري قد تم اعتقالهم، لكن هادي غيمي، المدير التنفيذي لجماعة الدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، قال مركز حقوق الإنسان في إيران، إنهم شملوا والديه، مستشهدين بمعلومات من ناشطين ممن زار الأسرة يوم الاثنين القادم.

وقال تقرير نشر على موقع مركز حقوق الإنسان على الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن وزارة الاستخبارات والمكاتب القضائية في كراج، وهي بلدة تقع غرب طهران، استدعت كل من والد بختياري، منوشهر، مرتين للاستجواب في الأسبوع الماضي.

كما طلبوا منه إلغاء حفل إحياء ذكرى في مدينة كاراج، غرب طهران، في 26 ديسمبر - اليوم الأربعين بعد وفاة ابنه، كما لاحظ كثير من الأحيان من قبل المسلمين الشيعة، الأغلبية الدينية في إيران - مشيرين إلى مخاوف من أنها قد تخلق الاضطرابات.

ودعا منوشهر، الذي كان في إحدى منشورات "انستجرام" الأسبوع الماضي، وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لحضور ذكري ابنه الذي رفض إلغاءه، على حد قوله لـ" مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان".

وقالت مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، إن بختياري البالغ من العمر 27 عامًا "توفي متأثرًا برصاصة في الرأس" في كاراج في 16 نوفمبر.

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وأشار مهر، إلى أن بختياري "قُتل بطريقة مشبوهة" خلال الاضطرابات الأخيرة.

كما نقل تقريرها عن مصدر مطلع، قوله إن الاعتقالات كانت "للحفاظ على النظام والأمن للأشخاص الشرفاء الذين تعرضوا للأضرار، وبهدف منع... تكرار الأعمال المسلحة ضد الناس".

وكانت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى لأي أحداث يمكن أن تثير المزيد من الاضطرابات بعد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود التي تحولت إلى سياسية الشهر الماضي، مما أثار أكثر حملة قمع دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الذي دام 40 عامًا.

وقال ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لرويترز وفقا لتقرير نشر يوم الاثنين الماضي، إن نحو 1500 شخص قتلوا خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر.

ويعتبر هذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات منظمات حقوق الإنسان الدولية ورفضه متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني باعتباره "أخبارًا مزيفة"، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

وبعض أفراد عائلات الأشخاص الذين قُتلوا لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى لا صلة لها بالاحتجاجات التي وقعت الشهر الماضي، قالوا أيضًا إن 26 ديسمبر يجب أن يكون يومًا للاحتفال، ووفقًا لمنظمة الكومنولث لحقوق الإنسان.

