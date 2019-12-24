كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسي: الطلعات الاستكشافية للناتو على حدودنا تتزايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قوله إن الطلعات الاستكشافية الجوية للحلف الغربي على الحدود الروسية في العام الحالي زادت بمقدار الثلث مقارنة بعددها في .2018

وفي ذات السياق، قال الوزير الروسي خلال جلسة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطلعات الاستكشافية البحرية زادت بنسبة 24% " كما يجري الحلف في أوروبا كل عام 40 مناورة كبيرة لها طبيعة واضحة معادية لروسيا".

وفي إشارة إلى مبادرة الحلف «4x30»، قال شويجو إنها تعبر عن توجهات واضحة في معاداة روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار المبادرة الأمريكية «4x30»، ستتعهد دول حلف الأطلسي بأن تكون قادرة بحلول عام 2030 على أن تنشر في غضون 30 يوما، 30 كتيبة آلية و30 سرب طائرات و30 سفينة مقاتلة لتتمكن من مواجهة أي عملية عسكرية لروسيا تعتبر هجوماً محتملاً.

من جانبه، طالب بوتين خلال اللقاء بمتابعة الأنشطة العسكرية للغرب واحتمال نصب صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، كما طالب من ناحية أخرى بمبادرات جديدة للرقابة على التسلح. Advertisements

وأضاف بوتين أن بلاده ستواصل العمل على "أسلحتها الفائقة"، وفقاً لما نقله الكرملين عن الرئيس الروسي، والمقصود بهذه الأسلحة، صواريخ عابرة للقارات وأسرع من الصوت، وغواصات طراز "بوسيدون" مسيرة وقادرة على حمل أسلحة نووية.

وأوضح شويجو أن نفقات بلاده الدفاعية لم يطرأ تغيير عليها، بعكس الولايات المتحدة مشيراً إلى أن الموازنة العسكرية للولايات المتحدة في العام المقبل ستتجاوز 700 مليار دولار " أي ما يعادل الموازنات العسكرية لكل دول العالم وما يعادل الموازنة الروسية بمقدار 16 ضعفاً".

وتمر العلاقات بين روسيا والناتو بتوتر لم تشهده منذ الحرب الباردة، وذلك على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وفي المقابل، تنتقد روسيا الناتو بسبب التوسع في شرق أوروبا.