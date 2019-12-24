العراق: المحتجون يحرقون العلم الإيراني ويطالبون "سليماني" بالرحيل

قام محتجون عراقيون، مساء الثلاثاء، بقطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد و محافظة كربلاء.

وأحرق المعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد العلم الإيراني، وطالبوا قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء.

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ أكتوبر، بتغيير النظام السياسي المتهم بالفساد وإنهاء نفوذ طهران.

ووافق البرلمان العراقي، الثلاثاء، على قانون الانتخابات الجديد، بحضور 184 نائبا.

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وقال مصدر نيابي في حديث لوسائل إعلام محلية "إن البرلمان صوت في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول على قانون انتخابات مجلس النواب".

وأضاف المصدر "أن القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل"، مشيرا إلى إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت.

وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة "علنية" برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، للتصويت على باقي بنود قانون الانتخابات.



وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، أمس الإثنين، تأجيل الجلسة "لعدم اكتمال النصاب القانوني".