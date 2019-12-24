كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: اتفاق التجارة مع الصين "اكتمل" بالفعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويذكر أن قال ترامب، إن الولايات المتحدة والصين، ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا.

وقال ترامب في فلوريدا: "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وأُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد" في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

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