كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات السورية المدعومة من روسيا تغلق على المدينة الرئيسية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر من الجانبين اليوم الثلاثاء، إن القوات السورية المدعومة من روسيا طوقت مركز مراقبة تركي أثناء اقترابها من مدينة معرة النعمان، في هجوم على آخر جيب كبير للمتمردين في سوريا.

ويعتبر هذا هو أول نوبة قتال رئيسية، منذ أن اتفق قادة تركيا وروسيا وإيران في أنقرة في سبتمبر على "وقف تصعيد" النزاع في محافظة إدلب الشمالية الغربية بعد حملة استمرت عدة أشهر أجبرت ما لا يقل عن 500000 مدني على الفرار.

ومع توقف الدبلوماسية حول تسوية سلمية في سوريا، فإن اتفاق وقف التصعيد قد توقف في الآونة الأخيرة.

وشمل المتمردون الذين يسيطرون على منطقة إدلب المتاخمة لتركيا، جماعة التحرير الإسلامية المتشددة وكذلك فصائل المتمردين التي تدعمها تركيا.

وقالت المصادر، إن الموقع العسكري التركي، بالقرب من قرية صورمان والطريق السريع الرئيسي الذي يسيطر عليه المتمردون والذي يمتد إلى مدينة حلب الشمالية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفي النهاية العاصمة دمشق جنوبًا، محاط الآن بالقوات السورية، بمساعدة من الميليشيات التي تدعمها إيران.

ويوجد في تركيا 12 موقعًا في إدلب بموجب ترتيب أمني تم التوصل إليه مع روسيا وإيران، حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد الرئيسيين، في عام 2017.

كما كانت هناك عدة هجمات إطلاق نار على هذه البؤر الاستيطانية منذ ذلك الحين، مما أدى إلى الانتقام التركي، لكن الضغط الروسي على دمشق توقف إطلاق النار من قبل قوات الأسد.

"أزمة إنسانية جديدة"

ومع اقتحام القوات الحكومية جنوب شرق إدلب على مدار الأسبوعين الماضيين، فر آلاف الأشخاص من معرة النعمان، وهي مدينة رئيسية كانت ملاذًا للعائلات التي فرت من مناطق أخرى في سوريا، أعادت دمشق استعادتها في وقت سابق في 8 حرب أهلية دامت عامين.

كما ساعدت حملة القصف الجوي التي تقودها روسيا القوات الحكومية السورية على الاقتراب من المدينة الإستراتيجية، وهو عامل رئيسي في هروب المدنيين شمالًا بالقرب من الحدود مع تركيا.

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وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، إن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وأثار حتى الآن نزوح جماعي لا يقل عن 80 ألف شخص في جميع أنحاء محافظة إدلب، بما في ذلك 30000 في الأسبوع الماضي وحده.

وقال رجال الإنقاذ وسكان المنطقة إن ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم عندما أصابت القنابل الروسية الطائرات النازحة الأسر التي كانت تبحث عن مأوى في قرية جوباس، شرق مدينة سراقب.

وقال محمد رشيد، وهو ناشط حقوقي محلي، أسفر القصف عن مقتل عائلتين أقامتا الخيام.

كما قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا آخرين هذا الأسبوع عندما أصابت طائرات سلاح الجو الروسي والسوري قوافل مدنية على الطرق الرئيسية حيث كانت العائلات تهرب بالقرب من الحدود التركية، وفقًا لجماعات إنسانية وشهود.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الاثنين إنه "يشعر بالقلق إزاء حجم العملية العسكرية والإبلاغ عن الهجمات على طرق الإخلاء" التي يستخدمها المدنيون الفارين من الشمال باتجاه الحدود التركية.

وقال المتحدث باسم جوتيريس، إن الأمين العام يُذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان حرية الحركة"، وحث على الوقف الفوري للأعمال القتالية.

وتنفي كل من موسكو ودمشق مزاعم القصف العشوائي للمناطق المدنية وتقولان إنهما يقاتلان متشددين إسلاميين يستلهمون نهج القاعدة.

وتبعد قوات الحكومة السورية الآن نحو ستة كيلومترات شرق معرة النعمان، وفقًا للحاج أبو رشيد من جبهة التحرير الوطني، وهو تحالف متمرد تدعمه تركيا.

وقال، إن مفجرا انتحاريا فجر نفسه في موقع للجيش في جرجناز، أسرته الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الحكومية قبل تقدمهم يوم الإثنين الماضي.

