كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يتهم بولندا بـ "معاداة السامية"بسبب هتلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، حرباً كلامية على بولندا متهماً اياها بـ"التفاهم" مع ادولف هتلر والتحرك في شكل "معاد للسامية" قبيل الحرب العالمية الثانية.

وأكد بوتين أمام مجموعة من الضباط الكبار في وزارة الدفاع الروسية إنه اطلع على أرشيف استرده الجيش الأحمر في أوروبا العام 1945 ويظهر ان دولا عدة بينها بولندا كانت تتواطأ مع الديكتاتور النازي.

وقال: "انهم (البولنديون) توصلوا عملياً إلى تفاهم مع هتلر. هذا واضح في وثائق الأرشيف"، معتبراً أنه "شعر بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما يسمى المسألة اليهودية".

وأوضح أنه اطلع خصوصاً على وثائق تاريخية وعد فيها السفير البولندي في المانيا العام 1938 باقامة "نصب جميل" في وارسو للزعيم النازي بعدما عرض الأخير "إرسال اليهود إلى مستعمرات في أفريقيا".

وأكد أن السفير المذكور "تضامن تماماً مع هتلر" واصفاً إياه بأنه "خنزير معاد للسامية".

وقارن بوتين بين ما تقدم وقرارات المسؤولين البولنديين الحاليين الذين "يهدمون النصب التي اقيمت لجنود الجيش الأحمر" الذين اعتبروا سابقاً محررين لبولندا. Advertisements

وتبادلت روسيا وبولندا في الأيام الأخيرة الاتهامات على خلفية تاريخية.

وهاجمت الدبلوماسية الروسية "الخطاب العدائي" لوارسو في حين اعربت الدبلوماسية البولندية عن "قلقها" متهمة المسؤولين الروس ب"عرض صورة خاطئة للاحداث".

وتندد روسيا منذ اعوام عدة بما تعتبره تجاهلا من جانب الدول الغربية للتضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفياتي السابق حتى العام 1945 والتي تجلت خصوصا في مقتل 27 مليون سوفياتي ابان الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا السياق، دان بوتين الجمعة قرارا حول "الذاكرة الاوروبية" اقره برلمان ستراسبورغ في ايلول/سبتمبر يساوي بين الشيوعية والنازية.