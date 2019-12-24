كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في أبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة أبين، جنوب البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع.

وأوضح، أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.