كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصدر": قانون الانتخاب الجديد بالعراق سيقصي كل الأحزاب الفاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن تمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد سيقصي كل الأحزاب الفاسدة.

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر": "تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد ان وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم".