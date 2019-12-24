الخضر والفواكه يقودان ارتفاع الأثمان عند الإستهلاك.. والحسيمة الأكثر تأثرا

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2019، ارتفاعا ب 0,4 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,0 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2019 على الخصوص أثمان ” الخضر” ب 2,2 بالمائة و” الفواكه” ب 2,0 بالمائة و” الحليب والجبن والبيض” ب 1,8بالمائة و”السمك وفواكه البحر” ب 1,7بالمائة و” اللحوم” ب 1,2 بالمائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,7 بالمائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3بالمائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم و الحسيمة ب 1,2 بالمائة وفي آسفي ب 0,9 بالمائة وفي القنيطرة ب 0,8 بالمائة وفي مكناس وطنجة ب 0,7 بالمائ وفي الدار البيضاء ب 0,6 بالمائة وفي وجدة و الرباط وبني ملال ب 0,3 بالمائة وفي أكادير و فاس ومراكش وتطوان ب 0,2 بالمائة.

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ارتفاع موازي بالمقارنة مع العام الماضي

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4 بالمائ خلال شهر نونبر 2019. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,6 بالمائة واستقرار المواد الغذائية.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 بالمائة بالنسبة ل “النقل” و ارتفاع قدره2,7 بالمائة بالنسبة ل “التعليم”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2019 ارتفاعا ب 0,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2019 و ب 0,6 بالمائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2018.