في خطوة تنم على الروح الرياضية.. الرجاء يدعم مدافع الوداد داري

أقدم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، على خطوة تنم على الروح الرياضية، بعدما نشر الحساب الرسمي للفريق الأخضر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة لمدافع الوداد أشرف داري، قدم من خلالها دعمه للاعب الذي تعرض للإصابة في لقاء “الديربي”.

وارفق حساب الرجاء صورة داري بالتعليق التالي: “نتمنى الشفاء العاجل للاعب أشرف داري الذي خضع لعملية جراحية على إثر الإصابة التي لحقت به خلال لقاء الديربي الأخير”.

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وخضع المدافع الودادي فجر اليوم الثلاثاء، بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، لعملية جراحية، تحت إشراف الدكتور عبد الرزاق هيفتي، حيث تعرض اللاعب لتمزق على مستوى الأربطة، وهو ما قد يجبره على الغياب لمدة طويلة عن الميادين.

وتعرض داري للإصابة بعد مرور 15 دقيقة على بداية اللقاء الذي جمع فريقه بالرجاء الأحد الماضي، برسم مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، بعد اصطدام مع مهاجم النسور الخضر الكونغولي بين مالانغو نغيتا.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الرجاء بهدف دون رد، أحرزه المهاجم حميد أحداد قبل 9 دقائق على نهاية زمن المواجهة الأصلي.