أبناء سخنين وهـ. أم الفحم يفترقان بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا أبناء سخنين وهبوعيل أم الفحم بنقطة لكل منهما، بعد تعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق السخنيني مباراة الديربي العربي على ملعبه "الدوحة"، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بهدف من توقيع اللاعب، مارون غنطوس، بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 30 أدرك اللاعب، ريف ماسيكا، هدف التعادل لصالح هبوعيل أم الفحم.

ووصل الفريقان خلال مجريات الشوط الثاني إلى فرص تهديفية عديدة، غير أن كافة محاولات كل منهما لزيارة شباك الآخر باءت بالفشل وبقي التعادل سيد الموقف.

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وبهذا التعادل، رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أبناء سخنين 22 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

هذا، وسيحل أبناء سخنين في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كتمون يوم 30 من الشهر الجاري، فيما سيستضيف هبوعيل أم الفحم نظيره هبوعيل رمات غان في اليوم ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن فريقي أبناء سخنين وهبوعيل أم الفحم وصلا إلى الدور ثمن النهائي من كأس الدولة، حيث سيلاقي الأول هبوعيل تل أبيب، في حين سيواجه الآخر نظيره مكابي حيفا الشهر القادم.