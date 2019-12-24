"اليوتيوبر" المصريّ شادي سرور رهن التحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حققت السلطات المصريّة، اليوم الثلاثاء "اليوتيوبر" الشاب المصريّ شادي سرور، بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقًا لما ورد عن إعلامٍ مصريّ محليّ، وذكرت وسائل الإعلام، منها البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، أن "نيابة أمن الدولة العليا، بدأت التحقيقات مع اليوتيوبر شادي سرور".

وأوضحت أن التحقيقات تشمل قضية متهم فيها آخرون مقبوض عليهم في آذار/ مارس 2019، على خلفية حملة مناهضة للنظام، فيما أوضحت بوابة صحيفة اليوم السابع الخاصة المؤيدة للنظام، أن تلك القضية تشمل اتهامات بينها "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية (لم تذكر من هي تلك الجماعات) في تحقيق أهدافها".

وتضم تلك القضية، متهمون محبوسون على ذمة التحقيق فيها، وأبرزهم الأكاديمي البارز حسن نافعة، وشادي سرور، البالغ من العمر 24 عامًا، يوتيوبر شهير في مصر، معروف بتقديم فيديوهات أغلبها اجتماعية باستثناء فيديو بثه قبل أشهر ينتقد فيه النظام، وأثار الجدل بإعلان اعتزامه الانتحار قبل أن يتراجع.