الوحدة كفر قاسم يخسر خارجيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق الوحدة كفر قاسم مباراته الخارجية أمام هبوعيل عكا بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في مدينة عكا، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 أحرز اللاعب، وهيب حبيب الله، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح هبوعيل عكا.
ووصل الفريق القسماوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق الخصم.
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 24 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدرجة الممتازة.
هذا، وسيستضيف فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة نظيره، هبوعيل نوف هجليل، يوم الجمعة الوشيك.
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