شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد دعم استقرار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

جددت بريطانيا دعمها للجهود التي تحقق الاستقرار والسلام في ليبيا. وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة ذكرى الاستقلال: "نُؤكد على استمرار دعم بريطانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا، ودعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال القتالية في البلاد".

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