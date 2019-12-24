أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالابتزاز المالي في منطقة الاعظمية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب الاعظمية تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين، وتأتي عملية القبض بعدما استنجد احد المواطنين بمفاز المكتب بعد تعرضه الى حادث ابتزاز مالي اثر قيام احد الاشخاص برمي نفسه امام عجلته مدعيآ الاصابة".



وأضافت ان "المتهمين اعترفا خلال التحقيق معهما بجريمتهما، فضلاً عن قيامهما بـ ١٢ جريمة مماثلة، وقد تم عرض اوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٥٦ ق.ع)".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على متهمين اثنين بالابتزاز المالي في الاعظمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.