مغردون عمانيون يتفاعلون مع وسم “السلطان قابوس“ ويردون على شائعات وفاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

رد مغردون عمانيون على شائعات متداولة عن وفاة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد الذي يعد مؤسس عمان الحديثة حيث نقلها من دولة تعاني من الفقر والتمرد إلى دولة مستقرة ومزدهرة اقتصاديا.



وتصدرت دعوات العمانيين للسلطان ردود المعلقين على الأنباء- مجهولة المصدر- التي تم تداولها على ماقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، وجاء وسم ”السلطان قابوس“ على رأس قائمة الترند في السلطنة على موقع تويتر.

وقال المغرد خلفان العامري: ”جعلناك في ودائع الله تحرسك الأذكار وآيات الفلق“، مذيلا تغريدته بالقول : ”قابوس بخير“.

وكتب حساب تحت اسم ”الشاهين“: ”مساء الخير جميعاً للتذكير الأذن التي نعيرها للإشاعات المغرضة والتأويلات السافرة والتعليقات الساخرة تضعف من صفنا الوطني الواحد كما بناه قابوس وأرسى ركائزه كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين بدلاً من جدول ماء تعبر عليه تلك أحقادهم حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها العظيم“.

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وردًا على التغريدة كتبت مغردة تدعى بدرية الهادي: ”أيها العمانيون كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين ف #عمان و قائدها في أمس الحاجة إلى تكاتف هذا الشعب وتماسكه تماما كما وحدنا السلطان قابوس تحت رايته انتبهوا لكل مغرض لكل حاقد ولكا ناقم وحاسد وطامع. قابوس بخير“.

وكتب مغرد يدعى ناصر المالكي: ”اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية“.

وعلى نفس الوسم، مغرد باسم وليد: ”سيدي #السلطان_قابوس نحن في انتظار طلتك وبسمتك الشافيه لقلوبنا وكلنا شغف سماع كلمتك العظيمة (أيها المواطنون الاعزاء)”.

كان ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن قبل نحو 10 أيام أن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، عاد إلى السلطنة بعد رحلة إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية مطلع الشهر الجاري.

وفي بيانه قال البلاط السلطاني: ”عاد إلى أرض البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بعد إجراء بعض العلاجات والفحوص الطبية في مملكة بلجيكا“.