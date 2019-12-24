الأجهزة الأمنية المصرية تعتقل اليوتيوبر شادي سرور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على اليوتيوبر شادي سرور، وفق وسائل إعلام محلية.



وذكرت صحيفة ”الأخبار“ الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية الصفافير“.

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وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل أن شادي الذي لم يظهر عبر السوشيال ميديا، خلال الفترة الماضية، ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة.

وقالت الصحيفة، إن ”شادي طلب من النيابة الالتقاء بوالده، والسماح له بحضور محام للدفاع عنه“.

يذكر أن ”قضية الصفافير“ ترجع إلى شهر مارس الماضي؛ على خلفية حملة أطلقها الإعلامي معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان، وهي عبارة عن ”إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج“.