أمريكا: المرشد قتل 1500 متظاهر إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن على المجتمع الدولي ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله إثر مقتل حوالي 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران، وذلك بعد تقرير لرويترز أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

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ونشرت الخارجية الأمريكية تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران، براين هوك، قال فيها: إن تقرير رويترز حول المجزرة التي أمر بها خامنئي يؤكد على ضرورة معاقبة الجناة من قبل المجتمع الدولي وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني.

وأكد هوك «إن ما يحدث أكبر من احتجاجات على سعر الوقود. إنها تظاهرات ضخمة على مستوى البلاد، وإن الإيرانيين انضموا إلى التظاهرات بالآلاف».

ضحايا خامنئي وفقا لرويترز: