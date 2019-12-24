شكرا لقرائتكم بومبيو: على إيران إطلاق سراح والدي قتيل بالاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعسف النظام الإيراني واعتقاله والدي الشاب الإيراني بويا بختياري والذي قتل في الاحتجاجات الأخيرة ودعا إلى إطلاق سراحهما على الفور ومحاسبة النظام على جرائمه ضد الشعب الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي على حسابه في تويتر "تدين الولايات المتحدة بشدة اعتقال والدي بويا بختياري وتدعو إلى إطلاق سراحهما فوراً. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومحاسبة النظام".

واعتقلت السلطات الإيرانية والدي الشاب بويا بختياري، الذي قتل في احتجاجات نوفمبر الماضي، لدعوتهما الناس لحضور مراسم تأبين له بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتله، والذي يصادف بعد غد الخميس.

وتخشى السلطات أن تتحول هذه المراسم إلى مظاهرات حيث أطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة مراسم مشابهة في مختلف المحافظات الإيرانية من قبل أسر الضحايا.

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ووفقا لوكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، فقد اعتقلت السلطات والد ووالدة بويا بختياري لرفضهما طلب الجهات الأمنية بإلغاء دعوة مراسم تأبينه.

ونقلت الوكالة عن "مصادر مطلعة" أن القضاء أصدر حكما بالقبض على والدي بختياري بهدف "حفظ الأمن والنظام العام" وكذلك "عدم تجدد الأعمال المسلحة ضد الشعب وتصوير قتلى التجمعات على أنهم ضحايا سقطوا بأيدي السلطات الأمنية".

بويا بختياري

والدا بويا بختياري

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية في طهران قد استدعت منوتشهر بختياري والد بويا يوم السبت الماضي، وأبلغته بأنه لا يحق للأسرة أن تقيم مراسم أربعين ابنهم في مكان عام كما أعلنوا سابقا وأن تقتصر المراسم على تجمع صغير في مسجد.

هذا بينما تستمر الدعوات عبر مواقع التواصل بإقامة تجمعات في كافة أنحاء إيران يوم 26 ديسمبر في كافة أنحاء إيران.

كما دعا الكثير من المواطنين إلى الوقوف مع أسرة بختياري والذهاب للمراسم على قبر الفقيد في مقبرة مدينة كرج، جنوب غربي طهران، تضامنا مع والديه المعتقلين.