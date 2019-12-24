وسائل إعلام اسرائيلية: إسرائيل تخصص نحو 10 ملايين دولار لأمن المستوطنات بالضفة

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن "اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي صادقت على تخصيص 34.5 مليون شيقل أي نحو 9.9 مليون ​دولار​ لتعزيز ​الأمن​ في المستوطنات الإسرائيلية ب​الضفة الغربية​، كما سيتم تخصيص مبلغ 5.5 مليون شيقل أي نحو 1.5 مليون دولار أخرى لصالح محطات الإسعاف الأولي بالمستوطنات".

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