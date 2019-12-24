الحوثيون: حصيلة ضحايا قصف سوق صعدة 17 قتيلا

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" الحوثية عن أن "عدد القتلى جراء قصف ​الجيش السعودي​ سوقا في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، قد ارتفع إلى 17 شخصا"، موضحةً أن "القصف الصاروخي والمدفعي السعودي، تسبب بقتل خمسة مواطنين يمنيين و12 مهاجرا ​إفريقيا​".

وتقود ​السعودية​ في اليمن منذ آذار 2015، ​التحالف العربي​ الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، في المواجهة مع قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المتحالفة مع ​إيران​.