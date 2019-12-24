وهاب: من يضرب موظفي المصارف ويهجم عليهم كمن يطلق النار على قدمه

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي، ان "ضرب موظفي ​المصارف​ والهجوم عليهم، كمن يطلق النار على قدمه"، داعياً "للإنتباه من هذه اللعبة، والمشكلة مع الذين سرقوا ​الدولة​ ونهبوا الأموال وأفلسوا الخزينة".

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