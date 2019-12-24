الاب سمعان ترأس قداس العيد في كنيسة سيدة النجاة في بلدة الكفور

أحيت ​بلدة الكفور​ الجنوبية في منطقة ​النبطية​ ​عيد الميلاد​ المجيد بقداس أقيم في ​كنيسة سيدة النجاة​ في البلدة وترأسه خوري رعية البلدة الاب ​يوسف سمعان​ بحضور النائب ​هاني قبيسي​ ووفد من قيادة ​حركة أمل​ واخر من ​التيار الوطني الحر​ وجمع من ابناء وفعاليات البلدة والجوار.

والقى الاب سمعان عظة، لفت فيها إلى أن "عيد الميلاد هو عيد الفرح و​المحبة​ و​السلام​ ، متضرعا الى الله ان يحمي ​لبنان​ وان ينقذه من المشاكل والخصومات الى الامان وان تستقيم ​الحياة​ السياسية ليعود لبنان جنة الله على الارض"، مشيراً إلى أن "لبنان يمر بأزمة صعبة وكبيرة تستدعي تضافر جهود ابنائه وقياداته كي يخففوا الالام عن الوطن ويعملوا على انقاذه ونقله الى شاطيء الامان ".

من جهته، هنأ قبيسي، اللبنانيين والمسيحيين بـ"ولادة ​السيد المسيح​ رسول الخير للبشرية" ، متمنيا "ان يعود على لبنان بالخير والبركة وعلى ابناء بلدة الكفور ، املا ان "تكون الايام القادمة ايام خير تستقر فيها الامور ويعود لبنان الى سابق عهده ببركة السيد المسيح" .