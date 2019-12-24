اشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عادل افيوني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "يحل ​عيد الميلاد​ هذا العام على اللبنانيين ليروي حكاية أمل بغد أفضل ويذكرنا أن ​الحياة​ تبتسم للمستضعفين وأن الشعب المؤمن المناضل سيبقى خالدا وسينتصر على التحديات"، مضيفا:"ميلاد مجيد لجميع اللبنانيين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افيوني: يحل الميلاد هذا العام ليروي للبنانيين حكاية أمل بغد أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.