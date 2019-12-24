القوات في بشري وزعت هدايا ميلادية على اطفال المدينة

وزع مكتب شباب وطلاب ​القوات اللبنانية​ في بشري، بتوجيه من عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​ستريدا جعجع​، نحو 1995 هدية ميلادية على اطفال ​مدينة بشري​ .

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