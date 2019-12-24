ازالة صورة دياب من على مبنى في الهلالية صيدا

ازال عمال احدى المؤسسات التجارية صورة كبيرة لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ كانت قد رفعت في منطقة ​الهلالية​ بصيدا، وذلك على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها محتجون من حراك صيدا بالقرب من مبنى المؤسسة رفضاً لهذا الامر.

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