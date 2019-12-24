لفتت مصادر سياسية رفيعة لقناة الـ"OTV" إلى أن "​الحكومة​ المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية "لايت" أي خالية من الوجوه الاستفزازية وإلا فإنها لن تنال ثقة ​المجلس النيابي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية خالية من الوجوه الاستفزازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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