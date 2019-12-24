اعتبرت مصادر ​عين التينة​ لقناة الـ"OTV" أن "الاحزاب لا تخلو من الاختصاصيين وبإمكان الاحزاب أن تدعم وصول شخصيات من ذوي الاختصاص"، مشيرةً إلى أنه "في حال تم تشكيل ​حكومة​ من 24 وزير سيكون 6 منهم وزراء دولة أي سياسيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة لـOTV: الاحزاب لا تخلو من الاختصاصيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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