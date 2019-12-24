افاد مراسل ​النشرة​ في زحلة بـ"أن الطواقم التابعة لمؤسسة "​كهرباء زحلة​" منتشرة عند مختلف المفارق الرئيسية في المدينة والبلدات ضمن نطاق المؤسسة، وجاهزة لأي طارئ، من أجل توفير الامان الكهربائي، والتدخل عند اي عطل على الشبكة لاصلاحه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طواقم كهرباء زحلة منتشرة ضمن نطاق المؤسسة لاصلاح اي عطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.