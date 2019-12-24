لفتت نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" للشؤون السياسية ​مي خريش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "هناك ناس بعدها عايشة بالماضي ومش عم تقدر تطلع من مشاعرها، قلنا انو نحنا جاهزين للتضحية لحد إلغاء الذات وما بدنا نكون ولا بشكل من الأشكال ب​الحكومة​، رح ندعمها ولن نعرقلها، شو المطلوب بعد أكتر من هيك؟ منعطيه مقاعدنا؟ للأسف في ناس عم تتقصد تحرق مش بس طبخة حكومة، عم تتقصد تحرق البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر خريش: "للأسف في ناس عم تتقصد تحرق مش بس طبخة حكومة عم تتقصد تحرق البلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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