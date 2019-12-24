شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يعلن تعديل لائحة الانضباط بالمدارس: احترام المعلم لازم يزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه يجب تعزيز ثقافة احترام المعلم فى المدارس، قائلا: "احترام المعلم لازم يزيد"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع رفع رواتب المعلمين إلا من خلال البرلمان، مطالبا النواب بدعمه فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن العلاقة يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل بين المعلمين وأولياء الأمور، لافتا إلى أنه يتم إعادة النظر فى لائحة الانضباط بالمدارس لضبط هذا الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب، بشأن نقص وعجز المعلمين فى عدد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وأضاف حجازى، أن بناء قدرات المعلمين من أهم الأمور، مشيرا إلى ضرورة العمل على سد عجز المعلمين فى كثير من المدارس، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة سوء توزيع المعلمين بين المدارس المختلفة، ومراجعة معايير اختيار القيادات، وإنشاء بنك القيادات.

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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم دراسة الاستعانة بطلاب التربية العملى من كليات التربية والراغبين فى التطوع لسد عجز المعلمين فى الكثير من المدارس، مؤكدا أن الأولوية ستكون للتوزيع الإقليمى.

وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم، العديد من طلبات الإحاطة، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد حنفى، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لقبول 120 ألف معلم للعمل بالتدريس وإغفال الإعلان النسبة المذكورة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبد الرحمن البكرى، بشأن موقف المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم.