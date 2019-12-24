الوداد يتوصل لاتفاق نهائي مع كركاش ولاعب أوغندي يقترب من القلعة الحمراء

اقترب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من إنهاء أولى تعاقداته الشتوية، وذلك بعد أن توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب سفيان كركاش، قادما من فريق نهضة بركان، من أجل تعزيز خط الوسط.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن الوداد قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب وإدارة النادي البركاني، من أجر شراء عقده مع الفريق البرتقالي بشكل نهائي، وضمه لصفوفه خلال “الميركاتو” الشتوي الحالي.

وأكد المصدر ذاته، أن التوقيع النهائي على العقد، سيكون خلال الساعات القادمة، ليكون بذلك إبن المدرب عزيز كركاش هو أول انتدابات الوداد، في هذه الفترة من الانتدابات.

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وكن كركاش، قريبا جدا من الانضمام إلى الوداد الصيف الماضي، غير أنه قرر التوقيع في صفوف نهضة بركان قادما من مولودية وجدة، غير أنه لم يفلح في ضمان رسميته، مع المدرب طارق السكيتيوي.

وفي السياق ذاته، علم الموقع أن لاعبا أوغنديا إسمه فهد بايو، يعتبر هو الآخر من اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام للوداد، بعد أن نال إعجاب المدرب زوران.