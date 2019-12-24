اقترب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من إنهاء أولى تعاقداته الشتوية، وذلك بعد أن توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب سفيان كركاش، قادما من فريق نهضة بركان، من أجل تعزيز خط الوسط.
وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن الوداد قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب وإدارة النادي البركاني، من أجر شراء عقده مع الفريق البرتقالي بشكل نهائي، وضمه لصفوفه خلال “الميركاتو” الشتوي الحالي.
وأكد المصدر ذاته، أن التوقيع النهائي على العقد، سيكون خلال الساعات القادمة، ليكون بذلك إبن المدرب عزيز كركاش هو أول انتدابات الوداد، في هذه الفترة من الانتدابات.
وكن كركاش، قريبا جدا من الانضمام إلى الوداد الصيف الماضي، غير أنه قرر التوقيع في صفوف نهضة بركان قادما من مولودية وجدة، غير أنه لم يفلح في ضمان رسميته، مع المدرب طارق السكيتيوي.
وفي السياق ذاته، علم الموقع أن لاعبا أوغنديا إسمه فهد بايو، يعتبر هو الآخر من اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام للوداد، بعد أن نال إعجاب المدرب زوران.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يتوصل لاتفاق نهائي مع كركاش ولاعب أوغندي يقترب من القلعة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.