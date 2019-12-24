بلدية أم الفحم: تحذير للمواطنين لأخذ الحيطة من حالة الطقس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت بلدية أم الفحم اليوم الثلاثاء، الموافق 24 كانون الأول/ ديسمبر بيانًا نبهت فيه المواطنين الكرام في المدينة لأخذ الحيطة والحذر من حالة الطقس العاصفة والمتوقعة ابتداء من مساء اليوم، حيث تتوقع الأرصاد الجوية وصول منخفض جوي عميق يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مصحوبًا بأمطار غزيرة وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة، وحصول سيول وفيضانات.

وتطلب البلدية من المواطنين التحضير والتجهيز لمثل هذه الحالة وتقليل الخروج من البيوت والسفر بالسيارات قدر الإمكان والتزود بمصابيح إضاءة لحالات الطوارئ، وعدم ربط المزاريب بخطوط الصرف الصحي، وكذلك عدم الدخول لمناطق فيها تجمعات مياه عميقة، وكذلك تثبيت كل الحاجيات المتحركة على أسطح البيوت وساحاتها، والتبليغ عن أية حالة طارئة لمركز الطوارئ البلدي، الذي سيستقبل توجهات المواطنين وسيكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ لا قدر الله.