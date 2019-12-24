ريال مدريد يسعى لحسم صفقة إريكسن في الشتاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى لحسم التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن الريال يتطلع لحسم الصفقة، في كانون الثاني/يناير المقبل، رغم تحديد السبيرز مبلغ قدره 40 مليون جنيه إسترليني، للتنازل عن لاعب خط وسطه.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ومن المرجح عدم استمراره في الفريق اللندني.

لكن ريال مدريد سيعتمد في ضم إريكسن، على بيع لاعبه الإسباني إيسكو إلى تشيلسي، مقابل 44 مليون جنيه إسترليني، حيث يعتبر هدفًا لفرانك لامبارد مدرب البلوز.

وارتبط اسم إريكسن مؤخرا بالانتقال إلى العديد من الفرق الكبرى، بخلاف الميرينغي، مثل مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وفقا لتقارير صحفية مختلفة.