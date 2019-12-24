مهاجم يوفنتوس ينتقل للعب في الدوري القطري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ماريو ماندزوكيتش، وقع على عقد يقضي بانضمامه لفريق الدحيل القطري.
وقام الحساب الرسمي للدحيل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لنجم بايرن ميونخ السابق خلال التوقيع، دون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.
وتعرض ماندزوكيتش للتجميد هذا الموسم، مع المدير الفني ماوريسيو ساري، حيث لم يخض أي دقيقة مع الفريق، وتم استبعاده من قائمة اليوفي في دوري الأبطال.
ووصل اللاعب الدوحة قبل عدة أيام، من أجل إتمام المفاوضات مع الدحيل، والتي تعثرت لبعض الوقت نتيجة خلافات بين الطرفين، قبل أن يوقع ماندزوكيتش رسميا اليوم.
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