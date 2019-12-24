الحريري: الحكومة القادمة سيشكّلها جبران باسيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التي يجري تشكيلها ستكون "حكومة جبران باسيل"، وهو رئيس حزب التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، وصهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وخلال حديث مع صحفيين في "بيت الوسط" مقرّ إقامته، أضاف الحريري "بالنسبة لموقفي من الحكومة العتيدة، أعود وأكرر لا تسمية ولا تغطية ولا مساءلة ولا ثقة إذا تطلب الأمر"، وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

وامتنعت كتلة "المستقبل" التي تملك 19 نائبًا من أصل 128، بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات، وأبلغت الكتلة دياب بأنها "لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها"، بحسب ما صرح به النائب عن الكتلة، سمير الجسر، يوم السبت، واعتذر الحريري، مساء يوم الأربعاء، عن عدم الترشح لتأليف الحكومة المقبلة، وذلك للمرة الثانية منذ استقالته، في ظل إصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين، تلبية لأحد مطالب المحتجين.

(أ ب)

وعن لقائه بدياب قبل تكليفه، أجاب الحريري خلال حديثه مع الصحفيين، "لم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها"، وردًا على سؤاله عن حديث رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن الحريري "نادم"، وأنه نصحه ألا يلعب بالنار، أجاب، "لست نادمًا وضميري مرتاح، وكل همي الحفاظ على البلد واستقراره".

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، أن "الأمور تسير كما يلزم" بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

والتقى دياب، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، في القصر الرئاسي، لقرابة الساعة، وعقب اللقاء، قال دياب، في تصريح صحافي "تحدثنا في الإطار العام، وهناك تجاوب كامل"، وعن مستجدات تشكيل الحكومة، أجاب، "إننا لا نزال في اليومين الأولين، والأمور تسير كما يلزم".

Advertisements

واتهم وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، البنوك اللبنانية اليوم الثلاثاء، بـ"حبس" رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة ما أشعل الغضب الشعبي في البلد الذي يشهد أزمة، وكتب الوزير على "تويتر"، "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريًا".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقال دياب، قبل أيام، إن لبنان في "العناية الفائقة"، وبحاجة إلى حكومة اختصاصيين مصغرة، وتابع الحريري: "ولا ألعب بالنار بالتأكيد، وربما أنا دفعت أثمانًا كثيرة لأنني أخمد النار على الدوام، ولا شك أن الرئيس بري يلعب دورًا كبيرًا في منع الفتنة والذين يلعبون بالنار معروفون"، واعتبر أن "ثمة حملة تستهدف الحريرية السياسية وسنتصدى لها بالقوة"، وتابع "لا أقبل بشيطنة السُنة واتهامهم بسرقة البلد".

(أ ب)

وتوجد في لبنان 3 رئاسات، هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة البرلمان ويتولاها مسلم شيعي، وقال الحريري إن "حزب القوات دفعنا إلى التسوية الرئاسية، ثم اتّهمنا بها، اسألوهم عن مواقفهم وأسبابها"، وقرر الحزب الامتناع عن المشاركة في تسمية أحد لرئاسة الحكومة، و"التسوية الرئاسية" هو تفاهم حدث بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر".

وأنهى هذا التفاهم شغورًا رئاسيًا، بدأ في أيار/ مايو 2014، عقب انقضاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، وأوصل الجنرال عون إلى الرئاسة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، مقابل تسمية الحريري رئيسًا للحكومة.

وبجانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون أيضًا باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.