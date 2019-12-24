ميلاد مجيد.. كل عام وشعبنا بخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتقدم أسرة موقع "عرب ٤٨" بأصدق التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكلنا أمل بأن يحل العيد المقبل، وقد حققت أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني حلم الحرية والعدالة... المَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ كل عام وأنتم بخير

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